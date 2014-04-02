Україна здатна випускати озброєння в замкненому циклі - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час відвідин 169 Навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України.

“На превеликий жаль, довгий час до Збройних Сил було відношення як до рудимента минулого століття: залишковий принцип фінансування і взагалі, відношення до армії в останні роки могло б бути значно кращим. ХХІ століття показало безліч локальних і системних конфліктів, що сучасна країна не може існувати без сучасної армії. Особливо небезпечна ситуація в Збройних Силах склалася за останні 4 роки, коли системно на замовлення іншої країни Збройні Сили знищувались. І коли розпочалась агресія проти нашої держави, окупація Криму, ми відчули дуже серйозні проблеми в наших Збройних Силах. Фактично ми відновлюємо армію з нової відмітки. Ми зуміли привести Збройні Сили до повної готовності і сьогодні на порядку денному стоїть питання переозброєння. Всі зразки зброї української армії виробляються саме на українських підприємствах. Для нас важливо, що оборонпром здатний забезпечити повний замкнутий цикл виробництва зброї для української армії”, - сказав Турчинов.

Читайте такожТурчинов звільнив у запас призваних із Криму військових

Також Турчинов додав, що уряд виділятиме кошти не лише на утримання армії, а й на переозброєння.

“Це стратегічне завдання, яке повинно бути виконане”, - сказав Турчинов.