Яценюк "занепокоєний" станом економіки РФ і пропонує Кремлю зробити українську другою державною

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«МЗС України зробив з цього приводу заяву. Україномовна громада є найбільшою на території РФ, і буде абсолютне природно, якщо українська мова буде другою державною в Росії, або, принаймні, носитиме спеціальний статус", - сказав Яценюк.

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«Україна також звертається до російських властей щодо відкриття українських шкіл на території Російської Федерації. Також необхідно давати відповідь на релігійні переконання українців в Росії, щоб принцип свободи віросповідання був не просто задекларований, а й виконувався", - додав він.

При цьому Яценюк висловив занепокоєння тим, що Росія «переживає за українську Конституцію і за український державний устрій».

«Ми, дійсно, так само переживаємо за наших російських сусідів. Ми бажаємо їм всього самого найкращого, щоб у них все було добре, і щоб 65 млрд доларів у квартал не втікали з їх економіки, а також, щоб у них працювали кредитні карти Visa і Master Card", - додав прем'єр-міністр України.