Донецьк попрощався з Росією: "Давай, до побачення!"

Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах, передає ТСН.

Примітно, що назва сусідньої держави написана з маленької літери червоним кольором на жовтому тлі.

За словами творців ідеї, встановлення рекламного щита приурочена до всеукраїнської акції "Ланцюг єднання", яка відбудеться 12 квітня.

В цей день активісти закликають всіх жителів міст і селищ країни вийти на вулиці свого населеного пункту і символічно продемонструвати єдність народу і України.