Донецьк попрощався з Росією: "Давай, до побачення!"
04:03, 03 квітня 2014Політика
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Центр Донецька днями прикрасив білборд з недвозначним закликом: "Росія, давай, до побачення!".
У Донецьку з'явилися бігборди "Росія, давай до побачення!"
Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах, передає ТСН.
Примітно, що назва сусідньої держави написана з маленької літери червоним кольором на жовтому тлі.
За словами творців ідеї, встановлення рекламного щита приурочена до всеукраїнської акції "Ланцюг єднання", яка відбудеться 12 квітня.
В цей день активісти закликають всіх жителів міст і селищ країни вийти на вулиці свого населеного пункту і символічно продемонструвати єдність народу і України.
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