Коморовський у Кабміні обговорить план допомоги українцям

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Коморовський заявив сьогодні в ефірі польського телеканалу TVP Info.

"Треба подумати, як не лише реагувати на кризу в Україні, як не гасити політичну, економічну та військову пожежу, але як почати систематично підтримувати процес модернізації України, аби допомогти Україні", - сказав він.

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Коморовський зазначив, що таким чином польська влада досягне також власних "національних цілей та допоможе сама собі".

"Справа України вимагає також визначення ситуації, в якій ми опинились через кризові явища, котрі, можливо, ще не закінчаться. Це стосується також економічних проблем. Економічна криза в Україні призводить теж до збитків польських фірм", - сказав президент.

Він наголосив, що вбачає можливість врегулювання кризи в Україні політичним шляхом.

"Зараз є шанс, але немає гарантії, що ці явища "гарячої кризи" можуть минути, тому краще не проспати цей момент", - додав Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 квітня, президент Польщі оголосив про перенесення спеціальної Ради Кабінету міністрів під його головуванням, заплановану на сьогодні, на 8 квітня через сьогоднішнє голосування у польському Сеймі.

Рада Кабміну під головуванням президента РП є спеціальним конституційним органом, котрий скликається для обговорення найважливіших для Польщі питань і з початку каденції Коморовського у 2010 році він скликав її лише тричі: як в.о. президента після Смоленської авіакатастрофи та як обраний президент для обговорення питання головування Польщі в Європейському Союзі та приєднання Польської держави до зони євро.

З початку політичної кризи в Україні, що розпочалась після відмови Кабміну Миколи Азарова від підписання Угоди про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 року, Коморовський тричі скликав Раду національної безпеки Польщі, до складу якого входять міністри та представники опозиційних сил.