Сепаратисти у Донецьку погрожують самостійно прийняти рішення про приєднання до РФ

Донецькі сепаратисти погрожують сформувати "народну обласну раду". Про це вони заявили через звукопідсилюючу апаратуру, встановлену в захопленому приміщенні обласної ради/обласної державної адміністрації, повідомляє "ОстроВ".

Загарбники зачитали резолюцію, в якій вимагають негайного скликання позачергової сесії Донецької обласної ради і прийняття нею рішення про проведення референдуму про входження до складу Росії.

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Якщо сьогодні до півночі не буде скликана позачергова сесія, то сепаратисти погрожують оголосити в понеділок о 12 годині "народний мандат", тобто "розпустити обласну раду" і в якості депутатів "обрати представників від усіх представників громадськості в області.

Вони закликають своїх прихильників прийти до адміністративної будівлі та підтримати їх. В даний час до будівлі ОДА заносять у великій кількості продукти харчування.

За інформацією "ОстроВа", в захопленому будинку знаходиться близько 200 осіб. Багато учасників мітингу не хочуть заходити в нього.