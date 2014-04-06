Сепаратисти у Донецьку погрожують самостійно прийняти рішення про приєднання до РФ
Донецькі сепаратисти загрожують сформувати "народну обласну раду" та провести референдум про приєднання області до Росії.
Донецькі сепаратисти погрожують сформувати "народну обласну раду". Про це вони заявили через звукопідсилюючу апаратуру, встановлену в захопленому приміщенні обласної ради/обласної державної адміністрації, повідомляє "ОстроВ".
Загарбники зачитали резолюцію, в якій вимагають негайного скликання позачергової сесії Донецької обласної ради і прийняття нею рішення про проведення референдуму про входження до складу Росії.
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Якщо сьогодні до півночі не буде скликана позачергова сесія, то сепаратисти погрожують оголосити в понеділок о 12 годині "народний мандат", тобто "розпустити обласну раду" і в якості депутатів "обрати представників від усіх представників громадськості в області.
Вони закликають своїх прихильників прийти до адміністративної будівлі та підтримати їх. В даний час до будівлі ОДА заносять у великій кількості продукти харчування.
За інформацією "ОстроВа", в захопленому будинку знаходиться близько 200 осіб. Багато учасників мітингу не хочуть заходити в нього.