Голова управління Держохорони: Янукович здався в полон військовим РФ

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей.

"Якщо не вдаватися в подробиці і не розголошувати таємницю слідства, скажу, що останніми діями екс-президента Януковича на території України було: він здався в полон російським військовим і вже під контролем військових був переправлений на територію Російської Федерації, де з часом ми його побачили на прес-конференції в Ростові-на-Дону", - сказав він.

Читайте такожЯнукович тікав з України через Севастополь - Наливайченко

За його словами, на даний момент деталі виїзду Януковича з України розслідуються Генеральною прокуратурою.

Гелетей також повідомив, що після відмови Януковича від послуг держохорони, співробітники управління, охороняли екс-президента подали рапорти на звільнення.