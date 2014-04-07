Голова управління Держохорони: Янукович здався в полон військовим РФ
Екс-президент України Віктор Янукович в кінці лютого здався в полон російським військовим і під їх контролем виїхав з України в Росію.
Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив начальник Управління Державної охорони Валерій Гелетей.
"Якщо не вдаватися в подробиці і не розголошувати таємницю слідства, скажу, що останніми діями екс-президента Януковича на території України було: він здався в полон російським військовим і вже під контролем військових був переправлений на територію Російської Федерації, де з часом ми його побачили на прес-конференції в Ростові-на-Дону", - сказав він.
Читайте такожЯнукович тікав з України через Севастополь - Наливайченко
За його словами, на даний момент деталі виїзду Януковича з України розслідуються Генеральною прокуратурою.
Гелетей також повідомив, що після відмови Януковича від послуг держохорони, співробітники управління, охороняли екс-президента подали рапорти на звільнення.