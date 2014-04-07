Україна не повинна змінювати свій позаблоковий статус - Добкін

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Вілкула, "принципово - це позаблоковий статус нашої держави. Так склалося й історично, й геополітично, що Україна знаходиться між двома найпотужнішими союзами - Європейський Союз (29% обороту - це 50 млрд дол. на рік), Митний союз (36% нашого зовнішнього обороту - 63 млрд дол.). Це величезні цифри, і нам необхідно зберегти наші традиційні ринки, зберегти традиційні коопераційні ланцюжки", - зазначив Вілкул.

На його думку, лише багатовекторна політика буде ефективна й дасть можливість переходу від сировинної економіки до технологічного устрою.

Також у ході презентації економічного блоку програми Добкіна Вілкул зазначив, що метою економічних перетворень є введення України в двадцятку найбільш розвинених країн за легкістю ведення бізнесу.

За словами Вілкула, захист і розвиток промислового підприємництва – ключове завдання, виконання якого забезпечить збереження мільйонів робочих місць, створить базис для соціальних виплат і гідних зарплат.

Держава має забезпечити бізнесу мінімальні податки, максимальний захист інвесторів, заявив він. Підприємці повинні мінімально стикатися з чиновниками, процес розрахунку й сплати податків повинен бути максимально полегшений.

Народний депутат Ірина Бережна представила гуманітарний блок програми, серед пріоритетів якого - впровадження медичного страхування.