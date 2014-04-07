Заборонену в світі вибухівку проти Майдану розмитнювали як фейєрверки - слідча комісія

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб Геннадій Москаль під час прес-конференції.

«У ТСК всі матеріали є, було два літака з Росії, які привезли спецзасоби для придушення демонстрантів, вони в Україні заборонені законодавством, а частина з них заборонена Женевською конвенцією», - зазначив він.

«Частину спецзасобів не визнає світ, вони заборонені для використання у світовій практиці, навіть під час військових дій, а не те що під час мирних акцій протесту», - зауважив Москаль.

Також він додав, що спецзасоби, які міліція розмитнювала як феєрверки, травмували 3,7 тисяч цивільного населення.

Як повідомив Москаль, оприлюднення Постанови КМУ №13 від 22.01.14 “Про внесення змін до пункту 12 Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку”, що надало можливість органам МВС України протиправно використовувати їх проти учасників масових протестів протягом січня-лютого 2014 року, відбулося з грубим порушенням чинного законодавства. Оскільки перший заступник міністра Кабінету міністрів України Владислав Забарський, перевищуючи службові повноваження, проставив візу “На випуск” на проекті постанови, яка дозволяє передання постанови в засоби масової інформації для оприлюднення, без підпису постанови прем’єр-міністром України Миколою Азаровим (останній після засідання КМУ відлетів у Давос).

Читайте такожСБУ: У січні в Україну прибули російські транспортні літаки з 5 тоннами вибухівки За словами Москаля, Забарський з метою підписання вже оприлюдненої постанови звертався до Азарова вже фактично після того, як останній подав у відставку. Водночас, Азаров відмовив Забарському у підписанні. Вказана постанова до теперішнього часу знаходиться у Секретаріаті КМУ без підпису Азарова, тобто юридично до теперішнього часу вона є недійсною, наголосив депутат.

За словами Москаля, після оприлюднення постанови, на проекті вказаної постанови проставила свій підпис міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, що нібито мало б свідчити про погодження МОЗ проекту постанови. Водночас, прийняттю такого роду постанови мало передувати подання висновку МОЗ України, який мав бути затверджений після проведення випробувань та різного роду досліджень у спеціалізованих інститутах МОЗ України, чогоо зроблено не було (інститути відмовились проводити дослідження заднім числом).

Також, наголошує Москаль, міністр юстиції України Олена Лукаш підписує висновок Мін’юсту України за результатами правової експертизи до проекту вищезазначеної постанови КМУ, в якому погоджує проект без зауважень. Водночас у даному висновку окремо звертає увагу на те, що згідно з пунктом 5 параграфу 33 Регламенту Кабінету міністрів України, затвердженого Постановою КМ України від 18.07.07 №950, проект акта Кабінету міністрів підлягає обов’язковому погодженню всіма зацікавленими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку. Також, відповідно до положень частини 3 статті 14 Закону України “Про міліцію”, повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування, встановлюється Кабінетом міністрів України за висновком центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, і Генеральної прокуратури України.

Читайте такожЯнукович підтвердив, що просив Путіна вторгнутися в УкраїнуОкремо Москаль зазначає, що Кабінетом міністрів України 22 січня 2014 р. також була прийнята постанова №14 від 22.01.14 року “Про внесення змін до пункту 16 Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку”, згідно з якою фактично дозволено застосування водометів за температури нижче 0 градусів С. За наявною інформацією, вказана постанова була прийнята з аналогічними порушеннями, без погодження заінтересованих міністерств та оприлюднена без підпису Азарова.

Більше того, 4 лютого 2014 року виконуючий обов’язки Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Давидчук О.В. підписав висновок, що проект постанови Кабміну “Про внесення змін до пункту 16 Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку” не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, наголосив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що 20 січня цього року на аеродром «Гостомель» у Київській області прибули кілька російських транспортних літаків з підмосковного аеродрому «Чкаловський» зі зброєю та 5,1 тонни вибухівки.

Він зазначив, що встановлено, що ця вибухівка була виготовлена на підприємстві у підмосковному місті Сергеєв Посад.

Наливайченко також підтвердив інформацію народного депутата Геннадія Москаля про те, що представники російських спецслужб брали участь у розробці та реалізації планів «Хвиля» і «Бумеранг» для «зачистки» Майдану Незалежності.