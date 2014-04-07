Спецдоповідач Ради ООН з прав людини в рамках візиту в Україну відвідає Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що метою візиту співдоповідача є ознайомлення із становищем меншин в Україні, перш за все національних та етнічних, і станом дотримання їхніх прав.

Читайте такожПостпред Росії в ООН впевнений, що більшість країн визнають Крим російськимПеребийніс повідомив, що в ході візиту в Україну Іжак, крім Києва, має намір відвідати Ужгород, Одесу та Донецьк, щоб ознайомитися з ситуацією на місцях.

“Спецдоповідач не залишає намірів побувати в АРК та вивчити сучасне становище меншин на українському півострові”, - сказав Перебийніс.

Він також зазначив, що за підсумками візиту в Україну співдоповідач підготує доповідь.