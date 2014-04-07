У зв`язку з подіями на Сході будуть кадрові зміни в силових структурах - Сенченко



Про це заявив сьогодні в ефірі «5 каналу» тимчасово виконуючий обов`язки Заступника голови Адміністрації Президента України Андрій Сенченко, повідомляє прес-служба в.о. Президента України.

«У Харкові, в Луганську і в Донецьку будуть зроблені кадрові висновки щодо керівників силових відомств, і буде посилено особовий командний склад цих відомств», - сказав Сенченко.

За його словами в силові структури цих регіонів будуть призначені професійні міліціонери, прокурори та працівники СБУ.

«Це не так просто зробити, тому що ці структури були розбещені корупцією, тому вибрати тих людей, які сьогодні гідні представляти владу, і яких громадяни просто не винесуть завтра за ворота, як корупціонерів дуже складно», - підкреслив Сенченко.

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На його думку захоплення будівлі СБУ в Луганську 6 квітня обумовлено реакцією людей на дії СБУ 5 квітня, коли співробітниками Управління СБУ в Луганській області була затримана численна глибоко законспірована диверсійна група, у якої було вилучено 300 автоматів.

«Уявіть собі який сценарій намічався в Луганську. Служба спрацювала і зуміла це запобігти - це дуже важливо, але я хочу сказати, що фаза роздумів закінчилася. Будь-який мітинг на Сході, якщо його якось препарувати, то там є люди, прості громадяни, які втомилися від минулої влади. Ми говоримо про те, що революція дала громадянам нашої країни і право, і можливість своїми руками побудувати нормальну країну. У донеччан, луганчан і харків`ян є право люструвати владу, чиновників, але цим там ніхто не займається. Сьогодні повернули громадський протест, причому за гроші, зусиллями передусім російських спецслужб, проти влади, якій місяць», - зазначив Сенченко.