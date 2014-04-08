Дата зустрічі у форматі ЄС-США-Україна-Росія активно обговорюється - речниця Ештон
14:22, 08 квітня 2014Політика
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Європейський Союз активно працює над визначеннями дати зустрічі представників ЄС, США, України та Росії щодо врегулювання кримської кризи.
Майя Косьянчич / preshevajone.com
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила Майя Косьянчич речниця верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.
“Ви бачили повідомлення про майбутню зустріч між ЄС, США, Росією та Україною, яка готується. На даний момент ми активно беремо участь в обговоренні конкретної дати такої зустрічі”, - сказала Косьянчич журналістам.
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Вона додала, що зустрічі в форматі чотирьох “буде відбуватися на рівних, але будь-яке вирішення кризи має насамперед бути знайдене між Росією та Україною”.
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