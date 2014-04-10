Путін "втомився" від Медведєва і може відправити його у відставку протягом двох тижнів - ЗМІ

Про це пише Газета.ру.

Зокрема, видання називає причини можливої відставки уряду РФ. По-перше, ситуація в російській економіці погіршується настільки стрімко, що Путін не може дозволити собі й далі мати суто «технічний» кабінет міністрів. По-друге, 17 квітня завершується конкурс на посади суддів об'єднаного Верховного та Вищого арбітражного суду. Головою якого знову може стати Медведєв. Крім цього, на думку видання, "на хвилі популярності, яку отримав Путін в Росії після анексії Криму, потрібно стрімко рухатися далі".

"Обговорюється два сценарії: або замінять декількох особливо слабких і тих міністрів, які набридли або зміни торкнуться всіх, включаючи прем'єра", - пише видання.Читайте такожПутін загрожує Європі поверненням "пекла" ХХ століття - МЗС Польщі

Одне з джерел Газеты.Ru зазначає, що у чинного уряду РФ мінусів більше, ніж плюсів.

"Але є одне «але»: слово, дане Путіним Медведєву, що той буде прем'єром до 2018 року. Путін дійсно втомився від нього, - говорить джерело, маючи на увазі прем'єра. - Він його дратує. Але Путін навряд чи буде його зараз міняти. Та й який пост можна запропонувати натомість? Хіба що посаду голови Верховного суду, яка давно обговорюється? Але і тут питання: довірить Путін Медведєву всю судову систему?" - пише Газета.Ru.

Наступниками Медведєва можуть стати екс-міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, перший заступник голови уряду РФ Ігор Шувалов або мер Москви Сергій Собянін.