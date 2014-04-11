ВР направила на доопрацювання законопроект про права корінних народів України

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду цього питання було запропоновано врахувати пропозиції законопроекту "Про відновлення прав корінного народу України, примусово переселеного з території Криму" (№4434), який, за пропозицією комітету, було відхиленого. Також запропонували врахувати пропозиції відповідного законопроекту, внесеного одним з лідерів кримськотатарського народу, народним депутатом від "Батьківщини" Мустафою Джемілєвим.

У законопроекті надається визначення поняття «корінний народ України», відповідно до якого – це автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах сучасних кордонів України, становить етнічну меншість в складі її населення і не має власного державного утворення за межами Української держави.

Відповідно до цього визначення, законопроектом пропонується встановити, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

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Відповідно до положень законопроекту, корінним народам в Україні гарантується право - колективно та індивідуально - на повне здійснення всіх прав людини та основних свобод, визнаних у Статуті Організації Об'єднаних Націй, Загальної декларації прав людини і в інших нормах міжнародного права, що стосуються прав людини, зокрема права на самовизначення: вільно встановлювати свій політичний статус і вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Також законопроектом гарантується корінним народам і належним до них особам право не піддаватися примусовій асиміляції або примусовому впливу з метою знищення їх культури, зокрема гарантуються ефективні механізми правового захисту щодо:

будь-якої дії, яка має своєю метою або результатом позбавлення їх цілісності як самобутніх народів або їх культурних цінностей, або їх етнічної приналежності;

будь-якої дії, яка має своєю метою або результатом позбавлення їх своїх історичних земель, території їх компактного проживання або ресурсів;

примусового переміщення населення в будь-якій формі, що має своєю метою або результатом порушення або підрив будь-якого їх права;

примусової асиміляції або інтеграції в будь-якій формі;

пропаганди в будь-якій формі, що має на меті заохочення або розпалювання расової чи етнічної дискримінації, направленої проти них.

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Корінним народам також гарантується право на історичні землі, території їх компактного проживання та ресурси, якими вони традиційно володіли, які вони традиційно займали або іншим чином використовували або набували, в тому числі й на ті, з яких вони були виселені або відселені в результаті політики будь-якої держави, право визначати пріоритети і розробляти стратегії освоєння чи використання своїх історичних земель або територій їх компактного проживання та інших ресурсів, а також право на відшкодування за історичні землі, території їх компактного проживання та ресурси, якими вони традиційно володіли або які вони іншим чином займали або використовували і які були конфісковані, відчужені, зайняті, використані або яким було завдано збитків без вільної, попередньої і усвідомленої згоди корінних народів і осіб, що належать до корінних народів.

Крім того, законопроектом гарантується, що будь-яка військова діяльність на історичних землях або територіях компактного проживання корінних народів не проводиться, за винятком випадків, коли її проведення виправдане наявністю відповідних державних інтересів або в її відношенні є іншим чином вільно виражена згода або прохання зі сторони відповідних корінних народів.