ОБСЄ пропонує схвалити нове законодавство з прав нацменшин в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Торс заявила на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» (“On the Fault Line: to be Secure In - Between”) сьогодні в Києві.

Торс підкреслила, що в Україні існує необхідність у поліпшенні ситуації з нацменшинами.

"Закон про національні меншини на сьогоднішній день не відображає реалії. Я чую, що уряд (України) планує реалізовувати цю політику", - зазначила Торс, додавши, що це є позитивним сигналом.

На її думку, нове законодавство щодо нацменшин не варто приймати поспіхом, і необхідно ретельно продумати формулювання і оцінити існуючу ситуацію з мовами.

За її словами, важливо, щоб політичний процес в Україні залучав якомога більшу кількість сторін для визначення політики і також враховував позицію національних меншин.