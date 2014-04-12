Ярош звинувачує МВС та владу у бездіяльності та закликає "Правий сектор" до мобілізації

Очільник "Правого сектору" Дмитро Ярош заявив про те, що нині на Сході України відбувається повторення кримського сценарію, повідомляє ТСН.ua.

"Інспіровані Москвою групи злочинців захоплюють будівлі силових структур, змушують їх керівників писати заяви про звільнення, беруть у заручники міліціонерів", - сказав Ярош. Він переконаний, що це відбувається через "повну бездіяльність центральної влади та МВС".

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Через події на сході Україні, який хоче захопити Кремль, Ярош наказав усім структурам "Правого сектору" провести повну мобілізацію та підготуватися до рішучих дій із захисту суверенітету та територіальної цілісності країни. Кандидат у Президенти України закликає силовиків не перешкоджати діям "Правого сектору", а, навпаки, допомагати їм наводити лад на українських землях.