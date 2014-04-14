Сепаратисти в Горлівці захопили міськраду: вивісили свій прапор та "скинули" мера
17:19, 14 квітня 2014Політика
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У Горлівці сепаратисти штурмували мерію та проголосили новим головою міста главу самооборони Горлівки Олександра Сапунова.
На фото - сепаратистський прапор в Краматорську / Фото Олексія Піддубного / hi.dn.ua
Над будівлею міської ради зараз піднімається прапор так званої "Донецької національної республіки", передає Українська правда з посиланням на сайт Горлівки 06242.com.ua.
Сепаратисти призначили на вівторок проведення позачергової сесії міської ради, вести яку буде названий ними міський голова.
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Раніше вони висловили недовіру меру Євгену Клепу, незважаючи на те, що він вийшов до них з георгіївською стрічкою. Сепаратисти в режимі голосування руками вирішили зняти мера з посади.
Єдиною запропонованою кандидатурою на пост глави міста став секретар міськради, однак їх дана пропозиція не влаштовує.
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