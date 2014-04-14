Сенченко: Еліти Луганська та Донецька змагаються «за право далі грабувати Донбас»

Про це заявив 14 квітня в ефірі «5 каналу» тимчасово виконуючий обов`язки Заступника голови Адміністрації Президента України Андрій Сенченко, повідомляє прес-служба в.о. Президента України.

«Влада в Донбасі, як виконавча, так і міліція, і СБУ була «перезаточена». Чотири роки у неї не було завдання відстоювати законні інтереси громадян. Вся ця влада була націлена на захист Януковича, його родини і його найближчого оточення від гніву народу. Одномоментно змінити цих людей неможливо, тому що сьогодні знайти серед міліцейського керівництва на Донбасі фахівців з «кришування» наркопритонів та проституції можна скільки завгодно, а чесних людей в керівництві міліції - одиниці», - сказав Сенченко.

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Він зазначив, що можливість направлення на Донбас представників правоохоронних органів є проблемою, оскільки «в інших регіонах при владі була Партія регіонів».

«Там це не було до абсолюту доведено, але керівництво так. А тепер уявіть собі, припустимо, з Галичини надсилають начальника міліції в Донецьк чи Луганськ . Які б розмови були сьогодні?» , - підкреслив Сенченко.

Він також зазначив, що еліта Донецька і Луганська, яка бореться за автономізацію цих регіонів, насправді веде боротьбу «за право далі грабувати Донбас, за право далі експлуатувати мільйони людей».

Заступник глави Адміністрації Президента вважає, що в Дніпропетровській області ці тенденції утримуються силою і волею губернатора, а команда розуміє цінність єдності України.

«Сьогодні говорити про те, що проблема в тому, що абсолютно паралізована нікчемна влада, питання не в цьому. Ті люди, які розуміють цінність єдиної України, їм потрібно не тільки записуватися в загони самооборони, їм потрібно працювати з нормальним цивільним населенням, які поки цю цінність не усвідомили», - підкреслив Сенченко.