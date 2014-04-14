Під Верховною Радою вимагають відставки Авакова і Турчинова

Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.

В МВС столиці зауважили, що невідомо з якої посади протестувальники вимагають прибрати Турчинова.

Водночас люди незадоволені діями Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

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За повідомленнями правоохоронців пікетувальники поводяться чемно, втім для забезпечення правопорядку в разі його порушення до місця події направлено працівників міліції.

Також в ГУМВС України у м. Києві закликали учасників акції протесту не вдаватися до радикальних дій та не порушувати громадський порядок "оскільки будь-які проблемні питання можна вирішити шляхом діалогу".