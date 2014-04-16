Рада розробила план із врегулювання ситуації на Сході - Кличко

Верховна Рада разом з керівниками силових відомств розробила план з врегулювання ситуації на Сході України. Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко в коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради за результатами закритого засідання парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

"Міністри внутрішніх справ і оборони, керівник СБУ докладно прозвітували про події на сході і про те, яким чином ми збираємося взяти під контроль ситуацію. Ми розуміємо, що все це інспірується ззовні, з боку Росії. Є спеціальні підготовлені групи, які тривалий час працювали на території України. Ми розробили план, який будемо покроково реалізовувати. І сподіваюся, вже найближчим часом будуть висновки за результатами антитерористичної операції", - зазначив Кличко.

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Він також відзначив, що сьогодні дуже важливо спілкуватися з людьми у східних регіонах і доносити їм правдиву інформацію про те, що відбувається насправді. "Російські мас-медіа розповсюджують відверто брехливу інформацію. Йде пропаганда. Більшість населення налаштована проукраїнськи, але деякі люди під впливом російських телеканалів піддалися сепаратистським настроям", - зазначив лідер "УДАРу".

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Політик висловив сподівання, що надзвичайний стан не буде введений. Водночас, якщо ситуація найближчим часом не зміниться, він припускає, що Верховна Рада може розглянути питання введення надзвичайного стану. "Нам потрібно терміново ухвалити законопроекти, які дозволять залучати Збройні Cили до антитерористичних заходів без введення надзвичайного стану", - наголосив Кличко.