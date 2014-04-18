Луганська облрада закликає ВР оголосити референдум щодо децентралізації та статусу російської мови

"Жителям південного сходу відмовлено у праві голосу, право бути громадянами своєї Вітчизни. Всіх нас разом записали в «сепаратисти», «терористи» і «російські диверсанти». Для «звільнення» території від нас вже готові використовувати армію - всупереч законам і Конституції, яка не допускає застосування збройних сил всередині країни проти свого ж народу!", - йдеться в заяві Луганської облради, яка була прийнята на XXIV сесії.

В Облраді нарікають на те, що МВС України та деякі політики повідомили про створення "озброєних цивільних формувань" для придушення протестувальників. На думку депутатів Луганська це рішення " за межею не тільки закону, але й здорового глузду".

"Ми попереджаємо: відсутність компромісів веде до знищення не тільки демократії, але й держави як такої", - написано у зверненні .Читайте такожТурчинов вже погоджується на референдум щодо федералізації

Луганська облрада звернулася до Верховної Ради і до Кабінету Міністрів України з наступними вимогами: до 9 травня прийняти закон про амністію і непритягнення до відповідальності бійців спецпідрозділів «Беркут», «Альфа» і внутрішніх військ, військовослужбовців, а також про правові гарантії непереслідування активістів та всіх учасників акцій протесту, захоплень адміністративних будівель на сході країни з подальшим їх роззброєнням.

Крім цього, депутати закликають парламент у найближчі дні оголосити Всеукраїнський референдум із питань державного устрою України з максимальною передачею владних повноважень в регіони, про державний статус російської мови.

"Це - наші вимоги, від яких ми не відступимося, оскільки на їх виконання наполягають мільйони людей. Україна повинна стати країною, в якій комфортно і безпечно себе почуває кожен громадянин, незалежно від того, яку мову він вважає рідною, в яку церкву ходить, кого називає героями і за кого голосує на виборах", - підсумували свої вимоги депутати.