МЗС Росії розчарований реакцією США на результати Женевської зустрічі

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації та преси МЗС Росії в контексті зустрічі в Женеві щодо української кризи, розміщеному на офіційному сайті відомства.

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«Оцінки з Вашингтона, що звучали на зустрічі представників Росії, США, України і Євросоюзу, яка відбулася 17 квітня, розчаровують», - говориться в коментарі. На думку МЗС Росії, американська сторона «наполегливо прагне обілити дії нинішньої київської влади, що взяла курс на силове придушення протестних виступів населення південно-східних регіонів, яке висловлює законне обурення наступом на свої права». У Росії здивовані, що провина за українську кризу та її нинішнє загострення необгрунтовано покладається на Росію, незважаючи на те, що розмова в Женеві йшла в діловому ключі без пропагандистських штампів.

«Більш того, в деяких заявах американських офіційних осіб звучать ультимативні нотки, нам намагаються погрожувати новими санкціями, що абсолютно неприйнятно. Створюється враження, що мова санкцій все більше замінює для Вашингтона нормальну дипломатію», - говориться в заяві.