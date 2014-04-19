Путін помітив різницю між операціями РФ на Кавказі і Києва на сході України

Президент РФ Володимир Путін проти порівняння контртерористичної операції на Північному Кавказі, яку Росія проводила 2000 роки, і "антитерористичної операції" влади Києва на сході України, оскільки між ними різниця величезного масштабу", пише РИА Новости.

З березня в Донецькій, Харківській і Луганській областях України проходять акції прихильників референдуму, федералізації країни і захисників російськомовного населення. У ряді випадків акції призвели до збройних сутичок з "активістами Майдану", а в деяких населених пунктах під контроль незгодних з політикою нової української влади перейшли адміністративні будівлі. У відповідь Київ почав "спецоперацію" із залученням армії, що викликало рішучий осуд з боку Росії. У цей час з регіону надходять суперечливі повідомлення про жертви і постраждалих в ході конфлікту.

"Різниця величезного масштабу, і вона полягає в тому, що на Північному Кавказі ми зіткнулися з агресією міжнародного тероризму. По суті, це були сформовані, добре підготовлені банди, які забезпечувалися і озброювалися з-за кордону. Це велика різниця", - заявив Путін в ефірі на телеканалі "Росія 1".

Росія проводила антитерористичну операцію (ХТО) на Північному Кавказі з 1999 року. У Чечні режим ХТО був скасований лише у квітні 2009 року. За цей час було знищено багато іноземних найманців і емісарів (Хаттаб, Абу Аль-Валід та інші) міжнародних терористичних організацій, включаючи "Аль-Каїду", які причетні до тяжких злочинів у багатьох регіонах РФ.

У минулий четвер Путін піддав різкій критиці дії київської влади і закликав "відтягнути армію від цивільного населення" на сході України. При цьому він зазначив, що одночасно з військовими формуваннями в регіон прибувають озброєні націоналісти, без роззброєння яких домогтися дозволу конфлікту неможливо.

У той самий день в Женеві пройшла зустріч представників Росії, США, ЄС і України щодо врегулювання кризи. В результаті був прийнятий документ, який, зокрема, закликає сторони утриматися від насильства, екстремізму і провокацій, приступити до роззброєння всіх незаконних формувань на Україні, звільнити всі незаконно зайняті будівлі.

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