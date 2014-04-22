Сім сільрад Донеччини просять приєднати їх до Дніпропетровської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив керівник штабу Національного захисту області Юрій Береза.

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