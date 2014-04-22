Сім сільрад Донеччини просять приєднати їх до Дніпропетровської області
17:04, 22 квітня 2014Політика
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Сім сільських рад Добропільського та Красноармійського районів Донецької області звернулися до штабу Національного захисту Дніпропетровської області з проханням приєднати їх території до Дніпропетровської області.
Сім сільрад Донеччини хочуть вийти зі складу області / donetsk-oblast.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив керівник штабу Національного захисту області Юрій Береза.
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