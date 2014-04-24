Amnesty International вимагає негайного звільнення полонених на сході України

Журналісти та посадовці, що незаконно знаходяться під вартою і використовуються в якості "розмінної монети" озброєними сепаратистами в східній Україні, повинні бути негайно звільнені, заявляють у Amnesty International.

У міжнародній організації побоюються, що полонені можуть знаходитись під ризиком катувань та інших видів жорстокого поводження.

"Триваючі затримання журналістів, місцевих посадовців і жителів з боку збройних осіб в Слов'янську красномовно говорять про беззаконня, що відбувається у східній Україні, та викликають побоювання, що до затриманих можуть застосовувати катування та інші види жорстокого поводження. Захоплення заручників і використання їх у якості розмінної монети для торгу в політичних цілях є як огидним, так і незаконним", - наголошує Хеза МакГіл, дослідниця Amnesty International по Україні.

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"Переслідування, викрадення і затримання журналістів – які є нічим іншим, як серйозним наступом на свободу вираження - повинні бути негайно припинені. Відповідальні за протиправне затримання журналістів або інших людей на сході України повинні гарантувати їх безпеку і негайне та беззастережне звільнення", - додає МакГіл.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі також висловила стурбованість у зв'язку з викраденнями і закликала до негайного звільнення журналістів, зазначають у Amnesty International.

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Amnesty International нагадує, що в східній Україні спостерігається низка тривожних викрадень протягом останніх 11 днів.

Повідомляється, що ці випадки трапились у той час, як проросійські озброєні особи взяли під свій контроль міліцейські ділянки і державні установи в декількох містах, в тому числі будівлю СБУ в Слов'янську. Їх так званий лідер, В'ячеслав Пономарьов, проголосив себе мером Слов'янська.

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Зокрема були викрадені місцевий житель Артем Дейнега, український журналіст Сергій Лефтер, мер Слов'янська Неля Штепа, голова міліції міста Слов'янськ Олег Прохоров, колишній лідер Євромайдану і редактор видання “Прихована істина” Ірма Крат. Також були тимчасово затримані іноземні журналісти - двоє італійців та один білорус.

Окрім цього, 22 квітня були знайдені тіла двох чоловіків зі слідами тортур.

"Ці жахливі і шокуючі факти мають стати серйозним попередженням для всіх у східній Україні. Ці вбивства повинні бути незалежно, неупереджено і ретельно розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності”, - резюмує МакГіл.