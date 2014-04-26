Яценюк сьогодні у Ватикані зустрінеться з Папою Римським Франциском

Як повідомляється на Урядовому порталі, зустріч пройде в ході візиту Яценюка до Італійської Республіки та Ватикану.Читайте такожПапа Римський привітав християн із Великоднем і побажав примирення в Україні

Запланована також зустріч Яценюка з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці, державним секретарем (главою уряду) Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном та з українською громадою Риму.