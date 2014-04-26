В Міноборони РФ заявляють про намір "стерти Слов'янськ з лиця землі"

На фото, розміщених на сайті російського ЗМІ, зазначено, що станом на 25 квітня на західній околиці Слов’янська розміщуються 15 бронетранспортерів, а за кілька кілометрів від міста - ще 22.

«Помітне скупчення великої кількості української військової техніки та озброєння на кордоні з РФ і в околицях Слов`янська на півночі Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожТерористи планують використати захоплених представників ОБСЄ як «живий щит» - СБУ За даними неназваного джерела, «угрупування налічує більше 15 тисяч військовослужбовців української армії і Нацгвардії, близько 160 танків, 230 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, а також не менше 150 гармат, мінометів і реактивних систем залпового вогню («Град» і «Смерч»)».

«Така концентрація військ в одному районі непорівнянна з потенціалом сил самообороним («ополченців Донбасу» - УНІАН), озброєних лише невеликою кількістю пістолетів та автоматів», - цитує РИА Новости джерело з Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції в захопленому бойовиками Слов`янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.

За інформацією представника України в Раді безпеки ООН Юрія Сергєєва, під час військових навчань на кордоні з Україною Росія зосередила артилерію, установки ”Град” і близько 200 танків.