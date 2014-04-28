Екс-заступник голови ОДА: У Кернеса пробито легеню і печінку навиліт
14:27, 28 квітня 2014Політика
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Унаслідок замаху у мера Харкова "пробито легеню" і "печінку навиліт".
Замах на Кернеса: куля зачепила легеню і печінку - Сапронов
Про це повідомив екс-заступник голови ОДА Юрій Сапронов.
"Геннадій був на пробіжці по Бєлгородському шосе. Стріляли в спину, з лісу. Важке поранення. Пробито легеню...і печінку навиліт...", - написав Сапронов на своїй сторінці в Facebook.
Раніше у Департаменті зв'язків з громадськістю міськради Харкова повідомляли, що куля пройшла навиліт, але життєво важливі органи не зачеплені.
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