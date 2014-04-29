НАТО не підтверджує відведення російських військ від кордонів з Україною

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на Reuters.

"Зараз немає жодних даних, які б підтверджували відведення російських підрозділів від кордону з Україною. Продовжуємо переконувати Росію виконувати женевські домовленості та відвести свої війська від кордону з Україною, аби таким чином створити умови для дипломатів і діалогу", - сказав представник НАТО.

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Як повідомляв УНІАН, Шойгу у ході телефонної розмови з Хейгелом запевнив, що Росія припинила військові навчання біля кордонів з Україною. Також Шойгу спростував твердження про присутність на українській «території російських диверсійно-розвідувальних груп».