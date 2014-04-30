Україна запросила на вибори спостерігачів "від цивілізованих країн" - Турчинов

Про це сказав голова Верховної Ради, в.о. президента України Олександр Турчинов під час зустрічі з делегацією передвиборчої місії Спеціального комітету ПАРЄ зі спостереження за позачерговими виборами президента України, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Турчинова, проведення виборів для України є надзвичайно важливим, "тому що саме з обранням президента буде завершено процес легалізації влади в країні". "Ми запросили спостерігачів не лише від ПАРЄ, а й від ОБСЄ, країн ЄС та інших цивілізованих країн", - сказав він.

Турчинов наголосив, що основним пріоритетом для нової влади є "недопущення використання адмінресурсу в ході проведення президентських виборів та невтручання адміністрацій у волевиявлення громадян".

Читайте такожТурчинов вимагає від силовиків не допустити зриву виборів"Для нас принципово, щоб ні на центральному рівні, ні на рівні міністерств та відомств не було спроб втручатися у волевиявлення наших громадян", - зазначив він.

В.о. президента повідомив, що влада розробила механізм, який дозволить громадянам України, які проживають на території Криму, взяти участь у виборах. "Ми відпрацювали технологію, коли громадяни, які проживають на окупованій території у Криму, зможуть брати участь у виборах у Херсонській та Одеській областях", - сказав він.

У свою чергу голова делегації Андреас Гросс наголосив на тому, що європейські країни вітають зусилля України щодо проведення чесних і незалежних виборів, розуміючи складнощі політичної ситуації в Україні.

За його словами, дуже правильними є кроки щодо надання можливості проголосувати всім громадянам України на цих виборах.

Гросс пообіцяв «надати всю необхідну допомогу та зробити усе, що залежить від Парламентської Асамблеї Ради Європи», зокрема направити спостерігачів в усі регіони країни, аби в Україні відбулись чесні, прозорі та демократичні вибори.