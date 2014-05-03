Депутат Держдуми, який потрапив під санкції ЄС і США, закликає ввести війська в Україну

13:28, 03 травня 2014
Політика
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Голова партії "Справедлива Росія" і керівник фракції в Держдумі РФ Сергій Миронов заявив, що Росія повинна ввести війська в Україну, щоб "захистити наших братів і зупинити бандерівців".

Депутат, не соромлячись виразів, відверто у своєму твіті спотворив останні події в Україні, зокрема, Одесі та Слов'янську.

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