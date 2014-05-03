Депутат Держдуми, який потрапив під санкції ЄС і США, закликає ввести війська в Україну
13:28, 03 травня 2014Політика
0 0
Голова партії "Справедлива Росія" і керівник фракції в Держдумі РФ Сергій Миронов заявив, що Росія повинна ввести війська в Україну, щоб "захистити наших братів і зупинити бандерівців".
Фашистську гадину треба давити у власному гнізді! Треба вводити війська - захистити наших братів і зупинити бандерівців - фашистів!
- Сергій Миронов (@mironov_ru) May 3, 2014
Депутат, не соромлячись виразів, відверто у своєму твіті спотворив останні події в Україні, зокрема, Одесі та Слов'янську.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter