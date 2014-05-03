Депутат Держдуми, який потрапив під санкції ЄС і США, закликає ввести війська в Україну

Фашистську гадину треба давити у власному гнізді! Треба вводити війська - захистити наших братів і зупинити бандерівців - фашистів! - Сергій Миронов (@mironov_ru) May 3, 2014

Депутат, не соромлячись виразів, відверто у своєму твіті спотворив останні події в Україні, зокрема, Одесі та Слов'янську.