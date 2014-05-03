Держсекретар США закликає Москву припинити підтримку сепаратистів в Україні
Керрі попередив Москву про можливе розширення санкцій.
Державний секретар США Джон Керрі привітав звільнення групи інспекторів ОБСЄ, назвавши це "позитивним кроком". Водночас він наголосив, що для деескалації обстановки цього замало. Керрі, який перебуває з візитом у Кіншасі, вимагає від Москви відмовитися від підтримки сепаратистів в Україні, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інформагенцію AP.
Крім того, він згадав про можливість розширення західних штрафних санкцій у разі, якщо будуть ознаки подальшого втручання Росії у розхитування ситуації. У Москві, зі свого боку, відкидають закиди у підбурюванні сепаратистських настроїв та підтримці проросійських бойовиків.
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Повідомляється, що у суботу Керрі у телефонній розмові з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим обговорював ситуацію в Україні, зокрема, і трагедію в Одесі, де в сутичках та пожежі загинуло понад 40 осіб. Держдепартамент США раніше закликав українську владу провести повноцінне розслідування і покарати винних у зіткненнях в Одесі.
Російські ЗМІ повідомляють, що Лавров у розмові з Керрі вимагав від США змусити Україну відмовитися від антитерористичної операції, яку в Москві називають "каральною", та звільнити ватажків сепаратистів. Крім того, Лавров висловився за зміцнення ролі ОБСЄ, щоби "гарантувати виконання Києвом женевських домовленостей", повідомляє інформагенція Reuters.