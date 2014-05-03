Держсекретар США закликає Москву припинити підтримку сепаратистів в Україні

Державний секретар США Джон Керрі привітав звільнення групи інспекторів ОБСЄ, назвавши це "позитивним кроком". Водночас він наголосив, що для деескалації обстановки цього замало. Керрі, який перебуває з візитом у Кіншасі, вимагає від Москви відмовитися від підтримки сепаратистів в Україні, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на інформагенцію AP.

Крім того, він згадав про можливість розширення західних штрафних санкцій у разі, якщо будуть ознаки подальшого втручання Росії у розхитування ситуації. У Москві, зі свого боку, відкидають закиди у підбурюванні сепаратистських настроїв та підтримці проросійських бойовиків.

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Повідомляється, що у суботу Керрі у телефонній розмові з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим обговорював ситуацію в Україні, зокрема, і трагедію в Одесі, де в сутичках та пожежі загинуло понад 40 осіб. Держдепартамент США раніше закликав українську владу провести повноцінне розслідування і покарати винних у зіткненнях в Одесі.

Російські ЗМІ повідомляють, що Лавров у розмові з Керрі вимагав від США змусити Україну відмовитися від антитерористичної операції, яку в Москві називають "каральною", та звільнити ватажків сепаратистів. Крім того, Лавров висловився за зміцнення ролі ОБСЄ, щоби "гарантувати виконання Києвом женевських домовленостей", повідомляє інформагенція Reuters.