6 травня очікується виведення із окупованого Криму групи допоміжних суден українських ВМС

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване військове джерело у Севастополі.

За інформацією співрозмовника агентства, йдеться про морське водолазне судно «Почаїв», санітарний катер «Сокаль», катери зв’язку «Коростень» і «Добропілля» та рейдовий катер.

Наразі представники відповідних служб українського флоту завершують перевірку технічної готовності плавзасобів до морського переходу. Водночас, як наголосило джерело, вихід може відбутися лише за сприятливих погодних умов.Читайте такожЗ окупованого Севастополя до Одеси виводять 5 українських суден

Попередньо, «Почаїв» і «Сокаль» прямуватимуть до місця призначення своїм ходом, при цьому одне із цих суден вестиме на буксирі рейдовий катер. Інші судна будуть виведені із окупованих портів за допомогою російських (на першому етапі, до нейтральних вод) і українських буксирних суден. Як додало джерело, очевидно, що розблоковані судна ВМС України будуть виведені в порти Одеси і Очакова.

Як повідомляв УНІАН, в другій половині квітня і на початку травня із Севастополя та озера Донузлав в порти України були виведені 23 корабля і допоміжних судна українських ВМС, зокрема, ракетний катер «Прилуки», протичовновий корвет «Вінниця», корабель управління «Донбас», навчальні катери «Нова Каховка», «Чигирин» і «Сміла, протипожежні катери «Борщів» і «Євпаторія», рейдові водолазні катери «Ромни» і «Токмак», судно розмагнічування «Балта», рейдові катери та інші судна і катери.