Глава Нацгвардії: терористи в Слов'янську добре навчені, не слов'янської зовнішності

Про це в Слов'янську заявив командувач Національною гвардією Степан Полторак, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

«Ворог провокує нас, і робить все можливе для того, щоб ми застосовували потужну зброю, щоб спровокувати жертв серед мирного населення», - повідомив командувач.

За його словами, бойовики, озброєні гранатометами, мінометами, кулеметами. «Люди добре навчені. За зовнішніми ознаками, вони далеко не слов'янської зовнішності», - сказав Полторак.

Він підкреслив, що українські силовики роблять все, щоб захистити мирне населення.

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«Дороги перекриті, але ми даємо можливість проїхати цивільним особам для того, щоб вони не потрапили під обстріл і не були поранені», - сказав командувач Нацгвардією.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, сьогодні під час проведення АТО в Слов'янську 4 представника МВС було вбито, близько 30 - отримали поранення.

Терористи стріляють з автоматів і мінометів.

«Тактика бою нападників - прикриватися живим щитом з числа місцевого населення. Крім того, місцеві жителі повідомляють, що нападники масово обстрілюють і підпалюють житлові будинки. Є жертви серед місцевого населення», - повідомляє УЗГ МВС України.