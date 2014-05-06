До 17 травня Україна планує вивести з окупованого Криму ряд суден

Згідно з планом передача кораблів та суден триватиме до 17 травня цього року. Передбачається повернення корвета "Тернопіль", морського тральщика "Черкаси" та інших плавзасобів. Дату виведення ВДК "Костянтин Ольшанський" поки що не визначено у зв'язку з необхідністю повного розблокування фарватеру озера Донузлав, передає Флот України.

Як стало відомо виданню, до плану повернення кораблів включений і підводний човен "Запоріжжя", але остаточне рішення щодо нього ще не прийнято.Читайте також6 травня очікується виведення із окупованого Криму групи допоміжних суден українських ВМС

Вчора, 4 травня, перегінна команда ВІйськово-Морських Сил України вирушила з Одеси до Севастополя. 6 травня, вона забезпечуватиме передачу українській стороні санітарного катера "Сокаль", артилерійського катера "Добропілля", буксира "Дубно", катера зв'язку "Коростень" (колишня "Шулявка") та водолазного судна "Почаїв".

7 травня планується передача українській стороні морського буксира "Корець" та рейдового буксира "Красноперекопськ".