Добкін пропонує створити "круглий стіл" національного примирення

На базі Верховної Ради необхідно створити «круглий стіл» національного примирення. Таку думку висловив сьогодні в ефірі програми «Події» на телеканалі «Україна» кандидат у Президенти України від ПР Михайло Добкін.

«Якщо Верховна Рада України збирається бути гарантом стабільності в нашій державі, вона зобов'язана знайти в собі сили й мужність зупинити той кошмар, який відбувається у різних регіонах країни, і зробити все для того, щоб погасити цей конфлікт. Я вважаю, що сьогодні актуальним є питання створення на базі Верховної Ради або з її допомогою «круглого столу» національного примирення. Туди потрібно запросити представників усіх регіонів, гарантувати всім безпеку, вислухати всі думки, і після цього прийняти рішення, яке консолідуватиме наш народ. Тоді, можливо, ми будемо більш толерантними одне до одного і перестанемо відчувати сьогоднішні складнощі», - наголосив Михайло Добкін.