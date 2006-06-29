Жителька Алушти після розмови з мером покінчила життя самогубством
17:22, 29 червня 2006Політика
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Прокуратура проводить перевірку
Сьогодні жителька Алушти після розмови з міським головою викинулася у вікно і розбилася на смерть.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Прокуратури АРК.
За інформацією кримської прокуратури, під час перерви сесії міської ради жінка звернулася до мера з вимогою вирішити проблему з виділенням земельної ділянки. Після розмови з міським головою жителька Алушти покінчила життя самогубством, викинувшись з п`ятого поверху міськради.
За даним фактом прокуратура Алушти проводить перевірку, в ході якої вже опитано мера Алушти, секретаря міськради і очевидців подій. Одночасно прокуратура Алушти проводить перевірку вимог жінки щодо виділення їй земельної ділянки.
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