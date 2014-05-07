Генпрокурор зможе вносити подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку притягнення до кримінальної відповідальності".

Даним законом народних депутатів від ВО «Свобода» внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Регламенту ВР щодо прав в.о. генерального прокурора України.

Законом надається право в.о. генпрокурора вносити подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата.

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У КПК встановлюється, що письмове повідомлення про підозру здійснюється генпрокурором (в.о. генпрокурора) народному депутату, кандидату в президенти України, Уповноваженому ВР з прав людини, голові Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, секретарю Рахункової палати, заступникам генерального прокурора.

У Регламенті ВР встановлюється, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата, затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції ініціюється відповідно прокурором і судовими органами. При цьому щодо кожного виду запобіжного заходу подається окреме подання.

Подання щодо народного депутата повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради генпрокурором (виконувачем обов’язків генпрокурора), а подання щодо судді суду загальної юрисдикції, судді КС - головою Верховного Суду України.

Подання, що не відповідає цим вимогам, голова Верховної Ради повертає відповідно керівнику Генпрокуратури або голові Верховного Суду, про що повідомляє Верховну Раду на найближчому пленарному засіданні ВР.

У статті 220, яка стосується висновку комітету щодо надання згоди ВР на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, зазначається, що у засіданнях комітету бере участь генпрокурор (в.о. генпрокурора), якщо подання внесено ним, або голова Верховного Суду (в.о. голови ВСУ), якщо подання внесено ним.

У разі відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування подання голова ВР має право повернути його разом із вмотивованим висновком комітету відповідно керівнику Генпрокуратури або голові Верховного Суду з пропозицією подати додаткові обґрунтування. У такому випадку комітет зупиняє перевірку, про що повідомляється голова ВР, який інформує про це Верховну Раду.

У статті, яка стосується розгляду ВР питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, зазначається, що після оголошення подання головуючий на пленарному засіданні надає слово до 30 хвилин, зокрема генпрокурору (в.о. генерального прокурора) чи голові Верховного Суду для відповідей на запитання представників фракцій (груп), народних депутатів.

Про прийняте рішення голова парламенту негайно повідомляє відповідно очільника Генпрокуратури чи Верховного Суду України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.