У Донецьку невідомі у масках пограбували ОВК

Після цього люди у масках увірвалися до приміщення Окружної виборчої комісії №43, яка займається підготовкою до виборів президента і почали вимагати реєстр виборців. Отримавши відмову від співробітниць комісії, озброєні чоловіки забрали комп'ютер, передає Радіо Свобода.

Представники «Донецької народної республіки» заявляють, що до інциденту не мають відношення і шукають разом з міліцією мародерів.

На вкраденому комп'ютері зберігалися дані про членів дільничних виборчих комісій, включно з домашніми адресами. У приміщенні чергують «беркутівці» і місцеві правоохоронці. Всім відвідувачам виконкому кажуть приходили після 12 травня. Діяльність ОВК призупинено.

Проте у цій же будівлі без перешкод працює так звана «територіальна комісія з підготовки референдуму». Її голова, колишній шахтар Ігор Кузьмін каже, що референдум проходитиме у приміщеннях де зазвичай проходять вибори.

«Влада не заважає, але і не допомагає. У нас немає ще ні списків виборців, ні навіть урн для голосування. Важко, але сподіваюсь все вийде», – говорить Кузьмін. Прокоментувати інцидент у окружній комісії, він відмовився.