У Миколаєві для фіксації можливих провокацій у День Перемоги встановлять 18 відеокамер
Також буде сформовано групу з 50 осіб, яка фіксуватиме що відбувається безпосередньо на місцях.
У Миколаєві активісти громадського формування «Народне ополчення» на 9 травня встановлять 18 відеокамер у місцях проведення культурно-масових заходів для фіксації можливих провокацій.
Про це сказано в повідомленні прес-служби громадського формування.
«Буде охоплено площу Леніна, вулицю Адміральську, всі сквери, вулицю Радянську і низку інших вулиць», – повідомляє прес-служба.
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«Кожен, хто заважатиме цивілізованому святкуванню Дня Перемоги, буде зафіксований, а матеріали передано правоохоронним органам», - повідомив один з активістів «Народного ополчення» Миколаєва Олександр Сагайдачний.
Для фіксації провокацій також буде сформовано групу з 50 осіб, яка фіксуватиме що відбувається безпосередньо на місцях.
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Як повідомляв УНІАН, раніше голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук заявив про намір влади з метою суспільної безпеки відмовитися від проведення масових акцій в день Перемоги 9 травня.