Українці перерахували майже 120 млн грн українським військовим

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Станом на 7 травня на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції "Підтримай Українську армію" надійшло вже більше 119,3 мільйонів гривень від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним Силам України", - сказано в повідомленні.

Крім цього, згідно з повідомленням Міноборони, також на рахунок надійшло 89,9 тисяч доларів США і 37,6 тисяч євро. Після обов'язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми), залишок грошей на рахунках Міністерства оборони України склав 44,95 тисячі доларів США (гривневий еквівалент - 507,3 тисяч грн) та 18,8 тисяч євро (гривневий еквівалент -286,8 тисяч грн).

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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, в Міністерстві оборони визнали наявність проблем з матеріальним і фінансовим забезпеченням мобілізованих на військову службу резервістів, однак запевняють, що в найближчі дні питання грошового утримання та матеріального забезпечення мобілізованих буде вирішено.

Разом з тим, директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Ольга Глобіної, за більш ніж 110 мільйонів гривень, які українці перевели Збройним Силам України через смс-повідомлення, Міністерство оборони закупить форму для військовослужбовців, а також спальні мішки, захисні шоломи та інші предмети військового побуту.