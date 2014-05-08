До будівлі міськради в Маріуполі стягнулися військові і міліція

Про це повідомляє сайт "Новини Маріуполя".

Відзначається, що крім озброєних військових , біля будівлі перебувають близько 200 мітингувальників, жителів Маріуполя, які розлючено кричать: "Фашисти", "Ганьба".

На місці перебувають співробітники міліції, які намагаються заспокоїти жителів. Тим не менш, мітингувальники продовжують кричати і звинувачують правоохоронців у тому, що вони допустили присутність військових в центрі міста.

Також повідомляється, що на місці працює техніка, за допомогою якої розбираються барикади.

Крім цього, стало відомо про інцидент, в якому постраждав сепаратист від ДНР. Чоловік намагався перешкодити розбирати барикади, військові відкрили вогонь. Перші два постріли були зроблені в повітря, а третій був зроблений йому в ногу.