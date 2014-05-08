На 9 травня найкращим подарунком ветеранам буде мир - політик

Про це під час зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни сказала Наталія Королевська.

«Потрібно зробити все, щоб повернути мир на нашу землю. Впевнена, це буде найкращий подарунок нашим дорогим ветеранам. І тим найменшим, що ми зобов'язані зробити в пам'ять про загиблих героїв», - сказала вона.

На думку Наталії Королевської, всі політики, які втягнуті до протистояння, повинні негайно сісти за стіл переговорів.

Читайте такожДніпропетровський ветеран нагадав, що георгіївські стрічки - символ Перемоги, а не російського фашизму«У ці непрості для нашої країни дні по-справжньому розумієш значення та важливість слова «мир». Я щойно повернулася зі Слов'янська, Донецька. Була в інших «гарячих» точках. Де дуже неспокійно, де гинуть люди. Це потрібно зупинити!», - сказала вона.

Що стосується Дня перемоги, то, за словами Наталії Королевської, для неї це особливе свято, оскільки вона виросла в родині, де повага до подвигу героїв була основою виховання.

«Обидва мої діди воювали і пройшли всю війну. А один з них навіть написав «Красний Луч. Королевський» на стіні Рейхстагу в травні 45-го. Тому хочу від щирого серця привітати всіх ветеранів. Наших дідів та прадідів, які, не шкодуючи своїх життів, здобули перемогу і подарували нашому народу мир», - сказала вона.