Турчинов опублікував фотографії своєї служби в армії
17:51, 07 травня 2014Політика
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В. о. Президента України Олександр Турчинов опублікував у соцмережах фото, як він служив 30 років тому у радянському війську.
Турчинов служив у Луганській (Ворошиловградській) області / Facebook
"Спекотні були дні, але не настільки як зараз. Але як і тоді, так і зараз, ця земля, була, є і буде частиною нашої країни - України", - написав Турчинов у Facebook.
Турчинов служив у війську 30 років тому / Facebook
Фотографії були зроблені на полігоні в маленькому містечку Трьохізбенка біля Слов'яносербська в Луганській (тоді Ворошиловоградській) області.
Турчинов нагадав, що Луганщина - це також Україна / Facebook
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