Турчинов опублікував фотографії своєї служби в армії

"Спекотні були дні, але не настільки як зараз. Але як і тоді, так і зараз, ця земля, була, є і буде частиною нашої країни - України", - написав Турчинов у Facebook.

Фотографії були зроблені на полігоні в маленькому містечку Трьохізбенка біля Слов'яносербська в Луганській (тоді Ворошиловоградській) області.