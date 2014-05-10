У Макіївці терористи розстріляли реанімобіль, в якому перевозили пораненого активіста

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один з членів Донецької облорганізації партії ВО «Свобода».

За його словами, «тільки-но стало відомо, що пораненого у Макіївці активіста «Свободи» намагалися вивезти до Дніпропетровська для надання медичної допомоги (кульове поранення, пошкоджено хребет), реанімобіль донецької санавіації було розстріляно сепаратистами на об'їзній дорозі між Донецьком і Макіївкою (селище Ганзівка)».

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«Про долю лікарів і пораненого активіста на даний час нічого не відомо. Зв'язок з лікарем (Галиною Іванівною) відсутній», - заявили в донецькій «Свободі». Також пояснили, пославшись на інформацію, одержану ними від правоохоронців увечері 8 травня, що Демко перебував в одній з лікарень Макіївки, де переніс операцію, але «претензій постраждалий ні до кого не має».

Також «свободівці» повідомили, що після викрадання Демка сепаратистами з власного будинку в Макіївці, його нібито виявили жителі міста «викинутим на вулицю з розпоротим животом і доставили в одну з міських лікарень».

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області сепаратисти викрали Олексія Демка – довірену особу кандидата в президенти Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода», про що кореспонденту УНІАН повідомив один з однопартійців Демка Павло Деркаченко.

За словами Деркаченка, 8 травня близько 11.30 зателефонував Демко і сказав, що його беруть у полон, оскільки він бачить, що під'їхала до його будинку машина «Мерседес», з якої вийшли озброєні люди.

Деркаченко пояснив, що Демко не вимкнув свій мобільний телефон, поклав його до кишені і тому Деркаченко став свідком тих розмов, які відбувалися між сепаратистами і викраденим товаришем.

«Озброєні люди стали бити Демко, були чутні звуки падаючих меблів. Все супроводжувалося нецензурною лайкою, і сепаратисти постійно питали у Демко, хто ще працює в партії «Свобода», хто ще тут залишився, скільки тобі платять, де гроші і де зброя і таке інше», - розповів Деркаченко.

Він відзначив, що голос Демко «був дуже пригнічений, він погано, тихо говорив, видно, його дуже сильно били».

Деркаченко також розповів, що він чув від сепаратистів такі фрази: «Давайте цього козла зараз пристрелимо... Ми тебе зараз відвеземо до Донецька і там з тобою розмовлятимуть інакше».

За словами Деркаченка, невдовзі мобільний зв'язок урвався.