Джемілєв розповів про мусульманських емісарів з Росії та спроби розколоти татар

Про це Джемілєв заявив в інтерв'ю Ехо Москви.

За словами Джемілєва, дії з розколу кримських татар вже ведуться давно, але особливо інтенсивно почалися вестися за режиму екс-президента Віктора Януковича. Він додав, що Федеральна служба безпеки Росії також намагалася внести розкол в Меджліс кримськотатарського народу.

За словами Джемілєва, в даний час татар шантажують, погрожують закрити бізнес, якщо вони не визнають проросійську владу в Криму.

«Починають цікавитися їхнім бізнесом, прямо кажуть: «Ми все вам прикриємо. Чи будете ось таким гарним татарином, або ж узагалі будете знищені», - зазначив він.

Джемілєв зазначив, що серед татар є ті, хто вагається, думає про прийняття російського громадянства.

«Є така тенденція, в тому числі з приводу паспорта. Добре, що українське законодавство передбачає, що якщо ти письмово не написав про те, що відмовляєшся від українського громадянства, але змушений був отримати російський паспорт або інший, ти не втрачаєш українського підданства, і коли вся ця криза мине, то ти можеш знову-таки бути громадянином», - сказав він.

Читайте такожДжемілєв оскаржить заборону в'їзду в Крим в Європейському суді з прав людини«Ось, посилаючись на це, деякі кажуть: «Ми, може бути, все-таки будемо приймати? Все-таки є сім'я, треба годувати, треба працювати. Ми ж не будемо виїжджати?», - додав Джемілєв.

При цьому він зазначив, що є інша точка зору: якщо весь народ не буде приймати російське громадянство, то окупанти нічого не зможуть зробити.

«Народ є народ, хтось шукає легких шляхів. І ніколи ж не вдається, щоб 100% народ був. Тому є люди, які... Ми їх поки можемо нарахувати по пальцях, хто отримав російське. Особливо ті, скажімо, які займають посади якісь, у них причому відбирають ці паспорти. Якщо іншим можна зберегти свій паспорт (прийшов - взяв російський), то в них навмисно забирають. Але це теж з точки зору українського законодавства нічого, вони можуть виїхати на материкову частину і сказати: «За таких обставин у мене забрали паспорт», - сказав Джемілєв.

За його даними, в автономію приїжджають емісари з російських мусульманських республік, які переконують кримських татар прийняти російське громадянство.

«У цьому плані дуже щільно працює Татарстан, Башкирія, з Чечні приїжджають емісари і розповідають, як добре живеться на Русі, як добре бути членом Російської Федерації. Ефекту, правда, від цих наїздів немає, але тим не менш. Зараз вони кожен район закріплюють: скажімо, Бахчисарайський район закріплюють за Татарстаном, за Башкирієюй, по-моєму, Карасубазарський (Білогірський). Ось таку роботу вони ведуть», - сказав Джемілєв.

Читайте такожВлада Криму має намір говорити з татарами лише мовою сили - ЧубаровВін вважає, що деякі кримські татари все-таки визнають нелегітимну владу і будуть співпрацювати з нею.

«Я думаю, що, напевно, знайдеться якась частина людей, які будуть співпрацювати, приймати умови. Може бути, кілька людей знайдуться таких, скажімо, прихильників Росії, але в загальному плані вони не будуть встановлювати ніякої погоди», - сказав Джемілєв.