ЦВК терористів: У Луганській області 94-98% виборців проголосували за "незалежність"

"На сьогоднішній ранок опрацьовано 28 територіальних комісій. Очікуємо дані з територіальних комісій з найскладніших районів там, де хлопці потрапляють під вплив Національної гвардії, за проміжними даними, за державну самостійність Луганської народної республіки проголосували 94-98% виборців", - сказав Малихін.

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Він зазначив, що більш точні дані очікуються до 12.00 у понеділок після отримання даних з проблемних територіальних виборчих округів, а також даних про результати голосування жителів регіону в Москві, повідомляє РИА Новости.

За словами глави ЦВК, всього на території Луганської області 32 територіальних виборчих дільниці.