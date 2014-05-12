ЦВК терористів: У Луганській області 94-98% виборців проголосували за "незалежність"
08:50, 12 травня 2014Політика
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Глава "ЦВК" щодо проведення псевдореферендума про незалежність так званої Луганської народної республіки Олександр Малихін повідомив, що 94 - 98% виборців проголосували за відділення регіону.
ЦВК терористів: 94 - 98% виборців проголосували за відділення регіону
"На сьогоднішній ранок опрацьовано 28 територіальних комісій. Очікуємо дані з територіальних комісій з найскладніших районів там, де хлопці потрапляють під вплив Національної гвардії, за проміжними даними, за державну самостійність Луганської народної республіки проголосували 94-98% виборців", - сказав Малихін.
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Він зазначив, що більш точні дані очікуються до 12.00 у понеділок після отримання даних з проблемних територіальних виборчих округів, а також даних про результати голосування жителів регіону в Москві, повідомляє РИА Новости.
За словами глави ЦВК, всього на території Луганської області 32 територіальних виборчих дільниці.
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