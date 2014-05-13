Янукович-молодший вийшов з Партії регіонів

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Щоб присікти спекуляції, одразу обґрунтую своє рішення. По-перше, відбулося переродження партії (або виродження, якщо буде завгодно). ПР, колись рідна партія, якій я віддав більше десяти років, переживши з нею багато злетів і падінь, деградувала і стала слухняним інструментом в руках катів свого народу ", - заявив Янукович-молодший.

''Друге. Якщо більшість моїх однопартійців пішли на компроміс із совістю заради збереження мандатів і якихось благ, то моя совість і моя честь не дозволяють мені затримуватися в рядах такої партії. Я не хочу і не буду співучасником геноциду власного народу та інших злочинних дій, мовчазно підтримуваних залишком партії!'', - пише він.

''Безумовно, залишилися ще в ПР люди, які заслуговують глибокої поваги, просто їхніх голосів не чути за загальним виттям шакалів. У тренді, як кажуть, інша думка'', - написав депутат.