Олланд обіцяє посилити санкції щодо Росії у разі зриву українських виборів

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд під час зустрічі з грузинським президентом Ґіорґі Марґвелашвілі у Тбілісі, передає Радіо Свобода.

«У нас має бути жорстка позиція щодо Росії. Санкції проти неї посиляться, якщо з якоїсь причини президентські вибори не відбудуться чи у разі чергової дестабілізації в Україні», – зазначив Олланд.

Читайте такожОлланд в Азербайджані засудив псевдореферендум на ДонбасіУ свою чергу, Ґіорґі Марґвелашвілі відкинув сепаратистські референдуми і заявив про підтримку президентських виборів в Україні. Він також заявив про підтримку територіальної цілісності України.