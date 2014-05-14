Олланд обіцяє посилити санкції щодо Росії у разі зриву українських виборів
07:40, 14 травня 2014Політика
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Європейський союз посилить санкції проти Росії та проросійських сепаратистів в Україні, якщо президентські вибори 25 травня будуть зірвані.
Олланд у Грузії пообіцяв посилити санкції / Reuters
Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд під час зустрічі з грузинським президентом Ґіорґі Марґвелашвілі у Тбілісі, передає Радіо Свобода.
«У нас має бути жорстка позиція щодо Росії. Санкції проти неї посиляться, якщо з якоїсь причини президентські вибори не відбудуться чи у разі чергової дестабілізації в Україні», – зазначив Олланд.
Читайте такожОлланд в Азербайджані засудив псевдореферендум на ДонбасіУ свою чергу, Ґіорґі Марґвелашвілі відкинув сепаратистські референдуми і заявив про підтримку президентських виборів в Україні. Він також заявив про підтримку територіальної цілісності України.
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