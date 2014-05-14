Сьогодні Рада планує створити ТСК по розслідуванню злочинів високопосадовців (онлайн-трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, це заплановано у порядку денному пленарного засідання парламенту.

Також порядком денним передбачено, зокрема, розгляд проекту постанови щодо мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної, комунальної форм власності.

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Крім того, депутати розглянуть законопроекти щодо внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини), про електронну комерцію та про приватну детективну (розшукову) діяльність.

Також буде розглянуто питання щодо внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни.

Передбачається включити до порядку денного сесії низку законопроектів та проектів постанов. Зокрема, щодо Національного бюро антикорупційних розслідувань, щодо негайних заходів із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у Києві, щодо проведення люстрації в Україні.

Крім того, планується включити до порядку денного сесії законопроект про варту, а також законопроект про внесення змін до статті 3 Регламенту ВР (щодо забезпечення доступу громадян на пленарні засідання ВР).