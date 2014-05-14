З Криму намагалися ввезти на материк 20 комплектів камуфляжу з емблемами британської армії

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці продовжують ретельно перевіряти транспортні засоби фірм поштових перевізників, які прямують із Кримського півострова на материкову частину України.

Читайте такожУкраїнські прикордонники виявили "посилку" для терористів13 травня прикордонно-митна оглядова група виявила товар військового характеру, що перевозився із Криму за посередництвом фірми-поштового перевізника. В одній із автівок було знайдено 20 комплектів камуфльованої форми з емблемами Збройних сил Великобританії, а також 5 підсумків для магазинів та гранат.

Майно було вилучене. Для яких потреб і кому воно передавалося, наразі з’ясовується.